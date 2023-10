Grundsteinlegung für das Wohnquartier „Greeen“ in Solingen RP und Asterix in der Zeitkapsel

„Das wird für die nächsten anderthalb Jahre eine der letzten Grundsteinlegungen sein“, kommentierte Philipp Köster. Der Leiter der Projektentwicklung bei der Kondor Wessels NRW GmbH meinte damit weniger sein Unternehmen. Das will im nächsten Jahr beispielsweise auf dem Omega-Gelände in der Solinger City die Bagger anrollen lassen. Köster erinnerte vielmehr an die „Insolvenzwelle“ bei anderen Entwicklern und an vorerst gescheiterte Düsseldorfer Höhenflüge, während er über die Baustelle in Wald blickte: „An ein Projekt dieser Größe werden sich in den nächsten Jahren nur wenige wagen.“