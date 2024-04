Rechtschreibkompetenz in Solingen Warum die Grundschule Westersburg für ihr Konzept gelobt wird

Zebra „Franz“ ist an der Grundschule Westersburg gefragt. Denn das Zebra hat wertvolle Tipps in Sachen Lesen und Schreiben parat: Es gehört zu einem Konzept, nach dem die Mädchen und Jungen in der Schule offenbar sehr erfolgreich korrekte Rechtschreibung lernen. Das stellen derzeit Pädagogen von weiterführenden Schulen in Solingen fest.