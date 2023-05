Ausbau zwischen Leverkusen und Hilden Grüne geschockt über A 3-Pläne

So versuchten seine Grünen in der Klingenstadt jetzt, den Schwarzen Peter an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) weiterzureichen. Denn schließlich habe dieser 66 Projekte in NRW für einen beschleunigten Ausbau vorgeschlagen, weswegen Wissing nun auch die Verantwortung trage. Zwar werde der A 3-Ausbau von den Anrainerstädten abgelehnt, sagte Leon Kröck als umweltpolitischer Sprecher der Solinger Grünen, am Freitag. Und dazu käme Ablehnung von Stadträten, Umweltverbänden, Anwohnern und IHK. „Doch die Entscheidung liegt beim Bund. Und so hat auf dem zweiten Blick das Land nicht die Möglichkeit, gegen die Pläne zu stimmen. Der Bund ist verantwortlich. Für eine echte Verkehrswende fehlen uns die Partner“, wurde Kröck in einer Mitteilung seiner Partei zitiert.