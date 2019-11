Bahn-Verkehr : Grüne verlangen Aufklärung zu Chaos bei der S-Bahn 1

In den zurückliegenden Wochen häuften sich mal wieder die Verspätungen der S-Bahn 1 am Solinger Hauptbahnhof. Foto: Zelger, Thomas

Solingen Die Partei ist verärgert darüber, dass es im Bahnverkehr nach wie vor zu Verspätungen und Ausfällen kommt.

Fahrten mit der S-Bahn 1 bleiben weiterhin ein nicht eben vergnügungssteuerpflichtiges Unterfangen. So kam es in den zurückliegenden Wochen einmal mehr zu einer Zunahme der Verspätungen am Solinger Hauptbahnhof in Ohligs. Und die Zahl der Ausfälle von ganzen Zügen ist zuletzt ebenfalls wieder nach oben gegangen, weswegen die Grünen nun Antworten vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zum Chaos auf der Schiene verlangen.