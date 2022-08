Debatte in Solingen : Grüne unterstützen Unterschriftenaktion gegen Arena

Die Klingenhalle ist marode. Foto: Stadt Solingen

Solingen In der Debatte um die BHC-Arena positionieren die Solinger Grünen sich einmal mehr gegen die Pläne der Verwaltung, eine moderne Multifunktionsarena am Weyersberg zu bauen.

Man engagiere sich – „als Einzelpersonen, nicht als Partei oder Fraktion“ – in der Bürgerinitiative „Bündnis lebenswerter Weyersberg“, wie Frank Knoche, Fraktionssprecher der Grünen im Stadtrat, in einem Pressegespräch sagte. Er selbst beispielsweise setze sich für die Unterschriftenaktion gegen die Arena ein, die die Bürgerinitiative Ende Juli gestartet hat.

„Der Eindruck ist eindeutig, dass die Mehrheit der Menschen, mit denen wir gesprochen haben, gegen das Projekt sind“, sagte Knoche dazu. Die angedachte Mehrzweckhalle mit Platz für bis zu 8000 Zuschauende könne am Ende rund 100 Millionen Euro kosten, so die aktuellen Kalkulationen. Knoche bekräftigte in dem Gespräch die Position der Solinger Grünen, dass ein solches Bauvorhaben finanziell nicht zu leisten sei und nur mit Abstrichen in anderen Bereichen möglich werde, was die Partei deutlich ablehne.

Zudem wies Knoche Kritik an der Bürgerinitiative zurück. Der werde, beispielsweise von Seiten der CDU vorgeworfen, dass man eine Bürgerbeteiligung in „ordentlichem Rahmen“ abhalten müsse, wenn man sie denn wolle. Man dürfe aber nicht zulassen, „dass die Lautesten die Entscheidung bestimmen“, wie Knoche die Kritik zusammenfasste. Das sei ein haltloses Argument, so Knoche, schließlich stünde die Bürgerinitiative erst am Anfang und könne daher wohl kaum als „laut“ gesehen werden. Außerdem betonte er: „Eine ordentliche Bürgerbeteiligung hätte am Anfang der Planungen erfolgen müssen.“ So sei es auch ursprünglich von den Grünen gefordert, schließlich aber nicht umgesetzt worden.