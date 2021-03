Kritik aus Solingen : Grüne und SPD enttäuscht von Aus für „Schienen-BOB“

Solingen Die Solinger Grünen kritisieren die Ablehnung des grünen Antrags im Verkehrsausschuss des NRW-Landtages zur Initiierung eines Modellprojektes zur Durchbindung der S7 nach Düsseldorf mittels Batterie-Antriebs (“Schienen-BOB“) durch alle anderen Fraktionen.

Dies sei „ein herber Schlag“, sagte Fraktionssprecherin der Grünen im Stadtrat der Klingenstadt, Juliane Hilbricht, am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Manfred Krause, Chef der Grünen-Regionalratsfraktion, ergänzte, so werde „deutlich, wie schlecht das Bergische Land bei der Attraktivierung des Schienenpersonennahverkehrs aufgestellt“ sei. Während im Gegensatz der Kölner Raum, der Niederrhein, das Münsterland oder Leverkusen ausgiebig neue Schienenprojekte auf den Weg bringen würden, fehle es in den Bergischen Verwaltungen an Personal und Willen, die Trendwende einzuleiten.