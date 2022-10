Prozess gegen Solinger : Gründliche Beweisaufnahme vor Einweisung in Forensik

Solingen/Wuppertal Trotz kalter Flure und Räume wird weiter verhandelt im Prozess gegen einen Solinger, der sich wegen Bedrohung, räuberischem Diebstahl und Beleidigung verantworten muss.

Auf der Solinger Wache war er längst als Unruhestifter bekannt, immer wieder war es zu Beleidigungen und Diebstählen gekommen. Die Anklageschrift listet 22 Taten auf und der Prozess zieht sich hin – auch deshalb, weil die Kammer eine gründliche Beweisaufnahme betreibt. Auch wenn die Einweisung des Angeklagten in die Forensik naheliegt, so leicht macht es sich die Justiz damit nicht.

Gehört wurden nun noch zwei Polizeibeamte, die beide von Einsätzen berichteten, in denen ein Messer eine Rolle gespielt hatte. Ein solches soll der Solinger in der Hand gehabt haben, als er in der Wuppertaler Innenstadt damit Passanten bedroht haben soll. Der Besitzer eines Supermarktes rief die Polizei, nachdem er dazu auch unflätige Beschimpfungen gehört hatte. Die Streifenbeamten drängten den Mann unter Einsatz einer Pistole dazu, das Messer fallenzulassen. Den Alkoholisierten konnten sie nur mit Mühe in den Streifenwagen verfrachten.