Tierheim sammelt Spenden : Große Anteilnahme für Hündin Talea

Die acht Monate alte Hundedame Talea leidet an einer Gefäßmissbildung. Am Freitag wird ihr in Gießen ein Lebershunt entfernt. Fotos: Seeger Foto: Andrea Seeger

Solingen Rund 3500 Euro brachten Tierfreunde bisher für eine lebenswichtige Operation der Mischlings-Dame zusammen. Das Ehepaar Stefan und Andrea Seeger hat den acht Monate alten Vierbeiner zur Pflege übernommen.

Von Alexander Riedel

Mit ihrer kessen Art und den Sommersprossen auf der Nase erinnere Labrador-Mischling Talea ein wenig an Pippi Langstrumpf, erzählt Andrea Seeger: „Sie reißt auch schon mal unserem Kater die Decke weg, wenn sie selbst drauf liegen möchte“. Dem guten Verhältnis zwischen den Haustieren tue das aber keinen Abbruch. Und auch dass die Pflege-Eltern der Hündin mitunter auf ihre Schuhe und Socken achtgeben müssen, nehmen sie ihrem lebhaften Schützling nicht übel.

„Sie ist so ein liebes, reizendes Tier“, betont Seeger. Mit Ehemann Stefan hat sie Talea – oder auch Ella, wie die acht Monate alte Hündin nun offiziell heißt – vom Solinger Tierheim in Pflege genommen. Gemeinsam gehen sie nun erst einmal durch belastende Zeiten. Denn der braun-weiße Sonnenschein der Familie ist schwerkrank. Am Montag entfernen Ärzte in einer Gießener Uniklinik für Tiere einen Lebershunt – eine lebenswichtige und aufwändige Operation.

Info Tierheim hofft auf weitere Spenden Foto: Andrea Seeger Das Tierheim Solingen, Strohn 3, ist wegen des Lockdowns derzeit für Besucher geschlossen. Die Vermittlung läuft eingeschränkt weiter. Interessenten können sich die Tiere im Internet ansehen Telefonisch ist die Einrichtung montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 13 sowie von 14 bis 17 Uhr zu erreichen unter ☏ 0212 / 420 66. Angewiesen ist die Einrichtung auf Spenden. www.tierheim-solingen.de

Durch die oft angeborene Gefäßmissbildung gelangt Nahrung ungefiltert in den Blutkreislauf. Eine schleichende Vergiftung ist die Folge. „Wir sind froh über den zügigen Termin“, sagt Andrea Seeger. Festgestellt hatte der Tierarzt Taleas Leiden eher zufällig: „Sie wirkte eines Tages orientierungslos, und ihr Nacken war nass, als ob sie eine Art Anfall gehabt hätte“, berichtet Tierheimleiterin Andrea Kleimt, die die Hündin aus einer privaten Pflegestation in Spanien bekommen hatte.

Der Arzt untersuchte Taleas Blut – und entdeckte die Erkrankung, die unbehandelt zum frühen Tod führen würde. Der einzige Ausweg, der den meisten Tieren ein nahezu normales Leben ermöglicht, ist der Eingriff. Doch der ist teuer: Mehr als 5000 Euro verschlingen Voruntersuchungen und OP. So bat das Tierheim um Spenden – und fand breite Unterstützung. Gut 3500 Euro kamen bereits zusammen. Künstler Stefan Seeger kreierte ein Plakat, dessen Verkaufserlös ans Tierheim ging.

Der Kontakt zum „Sorgenkind“ der Einrichtung kam jedoch auf anderem Wege zustande. „Unser früherer Hund war im Juni gestorben“, berichtet Andrea Seeger. Und so sahen sich die Eheleute nach einem neuen tierischen Familienmitglied um und verguckten sich gleich in Talea. Nichtsahnend, das sie gerade jenen Mischling aus Labrador und Bretón Espanol vor sich hatten, der auf seine dringend benötigte Operation wartete. „Wir konnten sie erst einmal nur zur Pflege übernehmen“, sagt Andrea Seeger.

Die Tierheimleiterin gab ihnen mit, worauf es bei der Betreuung der Patientin zu achten gilt: Spezielles Futter, keine Leckerli und drei mal Medikamente am Tag. Und manchmal müssen die Pflege-Eltern die Hündin in ihrem Bewegungsdrang auch bremsen: Zuviel Laufen könnte den Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht bringen. Die Seegers nahmen die Herausforderung an.

Morgen geht es nach Gießen. Vor der OP stehen noch einmal einige Untersuchungen an. Und wenn Talea den Eingriff überstanden hat, muss sie noch einige Tage in der Klinik bleiben. Sind die Werte auch in Kontrolluntersuchungen in den nächsten zwölf Monaten im grünen Bereich, ist es überstanden.