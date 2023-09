„Ohligs verwöhnt“ in Solingen Großbaustelle wird zum Teil des Festes

Ohligs · Am Bauzaun in der Düsseldorfer Straße gab es am Sonntag bei „Ohligs verwöhnt“ Kunst und verschiedene Second-Hand-Waren. Zudem lockten auch Musik und offene Geschäfte tausende Besucher an.

03.09.2023, 17:20 Uhr

„Ohligs verwöhnt“: Blick auf die Grünstraße mit den vielen Verkaufspavillons. Auch das Wetter spielte mit. Foto: Peter Meuter

Von Alexander Riedel

Vor dem Café „Paradise“ sitzen die Gäste bereits, eingerahmt von Zäunen und Absperrungen, auf dem neuen, hellen Bodenbelag und genießen die Sonne. Modegeschäfte haben ihr Sortiment auch am nicht gepflasterten Teilstück nach draußen geräumt. Und die Kunden betreten die Läden teilweise über provisorische Stege: Die Baustelle in der Ohligser Fußgängerzone ist allgegenwärtig und Normalität, und die Anlieger machen offensichtlich das Beste aus der schwierigen Situation.