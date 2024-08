Genervte Anwohner in Solingen Gräfrather regen Casting für Straßenmusiker an

Es klingt wie ein Stoßseufzer: „Das wäre auch in Gräfrath wünschenswert“, schreibt Doro Barnewitz in einer Gräfrather Facebook-Gemeinde und verweist darin auf den Bericht einer Initiative der Stadt Köln. Ihm zufolge wird in der Domstadt überlegt, ein Casting für Straßenmusiker einzuführen. Das wäre doch auch was für Solingen, findet Doro Barnewitz. Denn so manche Klänge, die auf dem Marktplatz in Gräfrath erzeugt werden, stören aus Sicht von Gastronomen und Gästen die Aufenthaltsqualität.