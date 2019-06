Konzertreihe in Gräfrath : Orgelsommer startet vor Ferienbeginn

Ulrike und Claus von Weiß, bekannt als Duo „Pipes & Reeds“, spielen am 11. August in Gräfrath. Foto: Von Weiss. Foto: von Weiß

Gräfrath Die beliebte Konzertreihe in der Gräfrather Klosterkirche St. Mariä Himmelfahrt umfasst sieben Konzerte.

Wer es sich als Kulturveranstalter leisten kann, Künstlern abzusagen, ist meist in einer erfreulichen Position. Das gilt auch für Michael Schruff, Regionalkantor für die katholischen Dekanate Solingen und Leverkusen: Der Zuspruch des Publikums zum alljährlichen Gräfrather Orgelsommer in der Klosterkirche St. Mariä Himmelfahrt sei groß, betont der Organisator – und dementsprechend verhalte sich auch das Interesse der Musiker. Denn wer tritt schließlich nicht gern vor vollem Haus auf? „Ich könnte schon Termine für das Jahr 2021 machen“, verrät Schruff. Wichtig sei ihm aber stets auch die Ausgewogenheit im Programm: „Es muss eine gute Mischung sein“, bekräftigt der Kirchenmusiker.

Wie im vergangenen Jahr, als der Orgelsommer seine 30. Auflage feierte, warten sieben statt wie zuvor sechs Konzerte auf die Musikfreunde. „Das hat sich bewährt“, freut sich der 55-Jährige. Aus terminlichen Gründen startet die Reihe schon eine Woche vor den Sommerferien, am Sonntag, 7. Juli. Zum Auftakt wird Schruff auch selbst an der historischen und vor einigen Jahren restaurierten Orgel Platz nehmen. Gemeinsam mit Birgit Heydel an der Violine und Sopranistin Lena-Maria Kramer präsentiert er dem Publikum unter anderem Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Josef Gabriel Rheinberger. Mit Musik für Orgel und Viola, etwa von Johann Sebastian Bach, treten Birgit Rhode, Kantorin der evangelischen Kirche in Ohligs, und Uta Nießner eine Woche später auf.