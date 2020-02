Explosion von Gasflaschen : Lagerhalle in Solingen nach Großbrand teilweise eingestürzt

Großbrand in Lagerhalle in Solingen.

Solingen In Solingen hat es am frühen Donnerstagmorgen gebrannt. Eine Industriehalle stand in Flammen, Gasflaschen im Gebäude explodierten. Es entstand „sehr hoher Sachschaden“.

Eine Lagerhalle im Gewerbegebiet im Lindgesfeld in Solingen-Gräfrath ist am frühen Donnerstagmorgen durch ein Feuer stark beschädigt worden. Der Brand war gegen 1 Uhr ausgebrochen. Die Einsatzkräfte wurden von der Brandmeldeanlage alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das 2500 Quadratmeter große Nebengebäude des Autozulieferers bereits im Vollbrand.

„Durch explodierende Gasflaschen flogen brennende Teile in Richtung des Hauptgebäudes und drohten den Brand auszudehnen“, teilte die Feuerwehr am Morgen mit.

Nach Angaben der Feuerwehr befinden sich noch zahlreiche Brandnester unter den Trümmern der eingestürzten Halle. Für den weiteren Einsatz wurden Spezialbagger angefordert.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer gegen 4 Uhr unter Kontrolle bringen. Nach erster Einschätzung der zuständigen Polizei Wuppertal entstand „sehr, sehr hoher Sachschaden“, wie ein Sprecher am Morgen sagte. Verletzt wurde niemand.

Betriebe und Bewohner in der Umgebung wurden von Polizei und Feuerwehr aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Außerdem wurden Anwohner per Sirene gewarnt.

Wegen des Feuers ist der Verkehr rund um die Halle betroffen: Derzeit sind die Straßen Dyckerfeld und Lindgesfeld teilweise gesperrt. Autofahrer werden gebeten, diese Straße zu umfahren. Mitarbeiter der im Lindgesfeld ansässigen Firmen können zu Fuß über die Lützowstraße gehen.

Mehr als 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch bis mindestens zum Mittag an. Die Feuerwehr Solingen führt aktuell Messungen durch.

