Bauarbeiten am Städtischen Klinikum Gotenstraße wird zur Einbahnstraße

Die Zufahrten zur Ambulanz und zum Klinikumgelände sind auch weiterhin unverändert erreichbar. Ab Montag, 8. April, wird die Gotenstraße jedoch in der anschließenden Kurve auf eine Fahrspur verengt und es gilt eine Einbahnregelung in Fahrtrichtung Sachsenstraße. So wird der Platz zur Anlieferung von Baumaterial und zum Abstellen von Lkw geschaffen. Im weiteren Straßenverlauf gilt Tempo 30.