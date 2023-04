Berühmter Sohn Solingens Sebastian Thrun stellt Biografie vor

Jetzt gibt er Einblicke in sein Leben und Wirken: „Sebastian Thrun – eine deutsche Karriere im Silicon Valley“ heißt die von ihm autorisierte und von Wirtschaftsautor Andreas Dripke verfasste Biografie. Die wiederum wird am Mittwoch, 19. April, ab 18 Uhr in einer Online-Veranstaltung vorgestellt – und zwar live aus der kalifornischen Wahlheimat des KI-Visionärs, der berühmte Unternehmer wie Jeff Bezos und Elon Musk zu seinen Freunden zählt.