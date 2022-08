Bauunternehmer aus Solingen angeklagt : Giftmüll-Prozess kommt ins Rollen

Solingen Ein 69-jähriger Bauunternehmer aus Solingen ist beim Amtsgericht Wuppertal angeklagt, gesundheitsschädliche Materialien illegal im Bergischen Land entsorgt zu haben.

War das nicht möglich, wie an einer Abbruchbaustelle an der Bergstraße in Solingen, wo ihn die Bauherren – denen die Altlasten bekannt waren – sehr genau auf die Finger schauten, legte er gefälschte Entsorgungsnachweise über 7,4 Tonnen asbesthaltigen Abfall vor. Verschwunden waren diese Materialien aber auf einem in Vohwinkel von der Stadt Wuppertal gekauften 5400 Quadratmeter großen Hanggrundstück. Zur Errichtung einer Halle hätte man den Boden dort auf etwa zwei bis drei Meter egalisieren dürfen, zulässig dafür wäre Mutterboden und unbelastetes Recyclingmaterial gewesen. Tatsächlich wurden in der Zeit von 2012 bis 2015 aber rund 10.000 Kubikmeter ungeprüfter, stark gifthaltiger Bauschutt bis zu einer Höhe von acht bis neun Metern aufgeschüttet. Dies erboste die Anlieger, die heftigen Protest einreichten – als Deponie war das Grundstück nicht genehmigt, eine Zwischenlagerung (von unverdächtigem Material) hätte maximal ein Jahr lang geduldet werden können.