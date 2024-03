Bildungslandschaft in Solingen Lehrergewerkschaft fordert Schulgesundheitsfachkräfte

Jens Merten, Vorsitzender der Solinger Ortsgruppe des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) Nordrhein-Westfalen, zeigt sich über die Ergebnisse der neuesten „Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)“-Studie besorgt. Sie zeige eine verschlechterte Gesundheit und Lebenszufriedenheit Schülern auf. Der VBE Solingen sieht in Schulgesundheitsfachkräften auch in Solingen „einen entscheidenden Baustein für eine erfolgreiche Prävention und Gesundheitsförderung an Schulen“.