Anwohner beklagen zunehmenden Durchgangsverkehr : Gewerbegebiet Scheuren bleibt weiter eine Hängepartie

Der Schwerlastverkehr kommt von der Beethovenstraße über die Untengönrather Straße ins Gewerbegebiet Scheuren. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Seit rund acht Jahren wird über eine Einfahrt von der Viehbachtalstraße ins große Gewerbegebiet Scheuren und außerdem von einer Ausfahrt vom Gewerbegebiet auf die L 141 geredet. Konkret passiert ist allerdings auch im neuen Jahr zunächst noch nichts.

„Die Liegenschaftsgespräche sind noch nicht abgeschlossen. Auch steht ein Sicherheitsaudit unter verkehrstechnischen Gesichtspunkten noch aus“, sagt Stadtdirektor Hartmut Hofrichter auf Anfrage unserer Redaktion.

Konkret heißt das, dass für die jetzt zunächst geplante Rampe auf die Viehbachtalstraße in Richtung Ohligs vom Gewerbegebiet Scheuren über die Norbertstraße aus noch Grundstücksfragen zu klären sind. Außerdem müssten für die Rampe noch Details hinsichtlich der Radien und des Gefälles geklärt werden, die dann auch Aussicht auf Zustimmung bei Straßen.NRW haben müssen.

Bernd Krebs (CDU) ist Vorsitzender des Planungsauschusses. Das Gremium wird sich in seiner Sitzung am 10. Februar mit dem Gewerbegebiet Scheuren befassen. Foto: Meuter, Peter (pm)

Info Abfahrt in Richtung Ohligs geplant Status quo Augenblicklich kann das Gewerbegebiet Scheuren nur über innerstädtische Straßen erreicht werden. Ab der Untengönrather Straße bündeln sich die Verkehrsflüsse. Geplant ist aktuell zumindest eine Abfahrt, die von Scheuren in Richtung Merscheid beziehungsweise Ohligsführen soll.

Ist das alles erledigt, müsse die Feinplanung erfolgen. „Unser Ziel ist es, dies alles im ersten Quartal dieses Jahres abzuschließen“, sagt Planungsdezernent Hartmut Hoferichter. Er geht jedenfalls von einer Bearbeitung „so zügig wie möglich“ aus.

Die Grünen stellten 2014 im Stadtrat einen Antrag, Möglichkeiten und Kosten einer Anbindung der Gebiete Scheuren und auch Schmalzgrube an die Viehbachtalstraße zu prüfen. Wohngebiete, so die nachvollziehbare Begründung, sollten vom Schwerlastverkehr entlastet werden. Der Antrag der Grünen wurde damals einstimmig unterstützt. Schon zwei Jahre zuvor hatte das Ratsmitglied Gerd Schlupp (damals DSW) gefragt, welche Optionen bestehen, verkehrliche Verbesserungen in Scheuren herbeizuführen.

Eine Verbesserung ist allerdings bis heute nicht erreicht – die Anbindung des Gewerbegebietes an die Viehbachtalstraße lässt weiter auf sich warten, obwohl sich im Kommunal-/Oberbürgermeister-Wahlkampf 2014/2015 alle Parteien dafür stark machten. Jetzt, sechs beziehungsweise fünf Jahre nach der Kommunal-/Oberbürgermeisterwahl und rund acht Monate vor dem nächsten Urnengang, zeichnet sich zumindest vage eine Lösung ab, die das Gewerbegebiet Scheuren aber längst noch nicht heraus aus der Sackgasse führt. Die verkehrstechnische Notwendigkeit einer Anbindung des Gewerbegebietes an die L 141 hatte ein Gutachter festgestellt. Straßen.NRW hatte 2019 aber auf eine Nachbesserung der bisherigen Pläne gedrungen. Vorgesehen ist, dass zunächst in Fahrtrichtung Ohligs zuerst eine Abfahrt auf die „Vieh“ realisiert wird. Später soll von der Stadtmitte in gleicher Richtung noch eine Zufahrt ins Gewerbegebiet gebaut werden.