Eissporthalle : Tauziehen um neue Eissporthalle

Solingen Die Stadt führt weiter Gespräche mit einem Interessenten, der eine neue Eissporthalle bauen will. Allerdings ist dieser Interessent kein Investor. Im Januar sollen die Gespräche mit den Eissport treibenden Vereinen fortgeführt werden.

Die Lebenshilfe hat grundsätzlich die Weichen für die Zukunft gestellt. Der Betrieb einer in die Jahre gekommenen Eissporthalle gehört aber nicht mehr dazu. Als Eigentümer des Geländes an der Brühler Straße will die gemeinnützige Organisation auf dem Gelände der Eissporthalle am Südpark eine moderne Werkstatt errichten. So jedenfalls der Plan, den die Lebenshilfe-Vorsitzende Prof. Dr. Susanne Schwalen gegenüber unserer Redaktion bereits vor Monaten bekräftigte. Rund 650 Behinderte und überdies 140 Mitarbeiter hätten dann im Südpark einen Arbeitsplatz. Das Gelände an der Freiheitstraße in Wald soll im Gegenzug vermarktet werden.