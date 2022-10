Wegen steigender Energiekosten : Geschäfte in der Solinger Innenstadt sollen um 18 Uhr schließen

In der Solinger Innenstadt, wie hier am Eingang Kölner Straße der Clemens-Galerien, ist zuletzt immer weniger los gewesen. Foto: Martin Oberpriller Foto: Martin Oberpriller

Solingen Der Werbe- und Interessenring Solinger Innenstadt empfiehlt seinen Mitgliedern, den Ladenschluss ab 1. November vorzuziehen. Grund sind die hohen Kosten in der Energiekrise und ein seit Corona geändertes Kundenverhalten.

Die augenblickliche Energiekrise zieht immer weitere Kreise – und hat inzwischen auch die Händler und Kunden in der Solinger Innenstadt erreicht. Denn nachdem sich in den zurückliegenden Wochen und Monaten vor allem in den Abendstunden immer weniger Menschen in die Geschäfte in der City verirrt haben, zieht der Werbe- und Interessenring (W.I.R.) Solinger Innenstadt jetzt die Notbremse und rät seinen Mitgliedern, den Ladenschluss ab November auf 18 Uhr vorzuziehen.

„Um unseren Anteil am Energiesparen zu liefern, empfiehlt der W.I.R. den Händlern von Solingen-Mitte, ab November bereits ab 18 Uhr zu schließen“, heißt es in einem Schreiben des W.I.R., das die Händlerorganisation am Donnerstag an seine Mitglieder versendet hat und mit dem der Werbe- und Interessenring auf eine Entwicklung reagiert, die sich zuletzt zunehmend angedeutet hatte.

Info Discounter Aldi Nord preschte bereits vor Öffnungszeiten Viele Geschäfte in der City schließen normalerweise in der Zeit zwischen 18.30 und 20 Uhr. Der Discounter Aldi Nord hatte in dieser Woche bereits angekündigt, wegen der Energiekrise zahlreiche seiner Märkte ab November bereits um 20 Uhr und nicht mehr um 21 oder 22 Uhr schließen zu wollen.

So war schon mit dem Beginn der Corona-Krise vor nunmehr über zweieinhalb Jahren eine Änderung des Kundenverhaltens zu beobachten gewesen. „Seit Corona hat sich die Kundenfrequenz über den Tag verändert“, sagte nun beispielsweise der zweite Vorsitzende des W.I.R., Michael Borgmann, der selbst in den Clemens-Galerien das Fachgeschäft Intersport Borgmann betreibt. Dabei, so der Geschäftsmann, habe sich unter anderem durch das Arbeiten vieler Menschen im Homeoffice gezeigt, „dass sich Frequenzen mehr vormittags und am frühen Nachmittag konzentrieren – und es in Richtung Abendstunden eher ruhiger wird“.

Im Klartext: Während die Geschäfte tagsüber gut besucht waren, standen sich die Verkäuferinnen und Verkäufer abends zusehends die Beine in den Bauch. Wobei die Kosten natürlich trotz des geringeren Umsatzes einfach weiter aufliefen – was wiederum im Zuge der Energiekrise in den zurückliegenden Monaten vermehrt zu einem betriebswirtschaftlichen Problem für die Betreiber der Geschäfte in der City wurde.

Denn tatsächlich registrierten die Geschäftsleute im Verlauf dieses Jahres noch einmal einen spürbaren Rückgang der Gesamtfrequenz in der Innenstadt, den die Verantwortlichen in erster Linie auf die „Ukraine-Situation und die aktuelle Energiekrise“ zurückführen – und der sie nach ihrem Dafürhalten nun nachhaltig und endgültig zum Handeln zwang.

„Dieser Entwicklung müssen wir begegnen, indem wir es durch maßvolle Konzentration auf möglichst gemeinsame Kernöffnungszeiten für alle wirtschaftlich erträglicher gestalten und dem Kunden weiter Auswahl, Service und lokale Einkaufserlebnisse bieten können“, sagte jetzt W.I.R.-Vize Borgmann, der am Donnerstag ferner betonte, dass es schon zur Hoch-Zeit der Corona-Krise „einfach nicht mehr wirtschaftlich tragbar“ gewesen sei, dass „manche Geschäfte in der letzten Stunde für ein bis zwei Kunden noch volles Licht, Lüftung und Personal“ gestellt hätten.

Eine Haltung, die auch Ralf Lindl, Geschäftsführer des Hofgartens sowie ebenfalls Mitglied im W.I.R.-Vorstand, nachvollziehen kann. Zwar wird das Einkaufszentrum am Neumarkt seinen Geschäften vorerst noch nicht empfehlen, die Türen früher zu schließen. Gleichwohl gibt es auch im Hofgarten Überlegungen, die Kernöffnungszeit, also die Zeit, in der die Geschäfte geöffnet haben müssen, einzuschränken.

„Diese umfasst augenblichlich den Zeitraum von 10 bis 20 Uhr“, sagte Ralf Lindl am Donnerstag auf Anfrage. Doch eventuell werde man die Kernöffnungszeit im Center demnächst um 19 Uhr enden lassen, so der Hofgarten-Geschäftsführer. „Das werden wir in den nächsten Tagen prüfen“, kündigte Lindl an, der parallel unterstrich, dabei werde es sich jedoch nicht um eine für alle Geschäfte verbindliche Regelung, sondern lediglich um eine Empfehlung an die Mieter im Hofgarten handeln.