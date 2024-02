Prozess um Sex-Video aus Solingen Gericht stellt Erpressungsverfahren ein

Tatsächlich hatte es in seinem Haus gebrannt. Und seine gestohlene Geldbörse sei darüber hinaus noch am selben Abend auf dem Weg nach Haan gefunden worden, wo wiederum seine frühere Lebensgefährtin wohne, gab der 44-Jährige zu Protokoll. Von der Anzeige wegen der Erpressung habe er erst erfahren, als ein Beamter ihn wegen einer bei ihm im Zuge der Löscharbeiten gefundenen Cannabis-Plantage angerufen habe. „Haben Sie da auch noch Sexfilme auf dem Computer?“, soll der Ermittler damals gefragt haben. Er habe das bestätigt und sogar zugestimmt, dass die Polizei die Aufnahmen anschauen könne, gab der Mann an. Erst dann habe man ihm gesagt, was seine Ex im vorwirft.