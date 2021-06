Spar- und Bauverein : Genossenschaft hält Mieten weiter stabil

Solingen Der Spar- und Bauverein Solingen hat im Geschäftsjahr 2020 ein Jahresergebnis in Höhe von 7,1 Millionen Euro erwirtschaftet. Die mehr als 14.000 Mitlieder erhalten erneut die höchstmögliche Dividende von vier Prozent.

Und die können sich weiter über stabile Mieten freuen. „Bei einem Ergebnis von 7,1 Millionen Euro kann man nicht über Mieterhöhungen nachdenken“, findet der neue Vorstandsvorsitzende Jürgen Dingel. Der 60-Jährige, bereits seit 44 Jahren beim SBV tätig, hat Ulrich Bimberg abgelöst, der in den Ruhestand getreten ist. „Das Vertrauen in die Genossenschaft ist nach wie vor ungebrochen“, sagt Dingel auch mit Blick auf die guten Bilanzzahlen und eienr durchschnittliche Miete von 5,86 Euro je Quadratmeter.

Etwa 21 Millionen Euro flossen im vergangenen Jahr in Neubau und Bestand, davon ein großer Teil in energetische Sanierungen. Die Instandhaltungsmaßnahmen – von Kleinreparaturen bis zur Herrichtung von Wohnungen nach Mieterwechsel – machten rund 9,5 Millionen Euro aus. Hier sollten laut Dingel eigentlich noch rund 1,3 Millionen Euro mehr ausgegeben werden, doch die Corona-Pandemie machte dem einen Strich durch die Rechnung.

Die Genossenschaft merkt derzeit aber auch anziehende Baukosten. Aktuell wird das bei einem bauprojekt in der Siedlung Böckerhof sichtbar. Am Argonner Weg wird eine viergruppige Kindertagesstätte für maximal 80 Kinder errichtet. Statt der zunächst kalkulierten 2,3 Millionen Euro müssen dafür nun 2,5 Millionen Euro aufgewendet werden. Bis Ende dieses Jahres soll das zweigeschossige Gebäude fertiggestellt sein, in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt (Awo) soll die Kita Anfang 2022 an den Start gehen.

Das galt schon bei der Großmodernisierung der Siedlung Wasserturm in den vergangenen Jahren – hier wurden in sieben Bauabschnitten seit 2014 rund 21,2 Millionen Euro investiert –, das soll nach Abschluss der Bauarbeiten im Böckerhof dann auch für die Siedlung am Weyersberg gelten. 60 barrierefreie Wohnungen in vier dreigeschossigen Häusern sowie ein Bewohnertreff werden hier ab dem Jahr 2023 in Angriff genommen.