Spar- und Bauverein Solingen : Genossenschaft baut Kindertagesstätte

Die Abbrucharbeiten am Argonner Weg haben jetzt begonnen. Fünf alte Häuser werden jetzt nach und nach abgerissen.

Solingen Der Spar- und Bauverein Solingen baut am Argonner Weg nach den 33 Seniorenwohnungen an der Wittekindstraße jetzt eine Kita. Weitere drei Häuser mit insgesamt 27 Wohnungen für Jung und Alt werden ab dem Sommer dort gebaut.

Das Haus Argonner Weg 38 ist bereits dem Erdboden gleichgemacht. Und das daneben stehende Gebäude Nummer 40 steht am Freitagvormittag nur noch zur Hälfte. „Alle fünf Häuser von Nummer 32 bis 40 werden jetzt abgerissen“, sagt der Vorstandsvorsitzende des Spar- und Bauvereins Solingen (SBV), Ulrich Bimberg.

Denn die größte Wohnungsbaugenossenschaft des Rheinlandes schafft Platz, um ab dem Frühjahr zunächst eine neue Kindertagesstätte zu bauen, und zwar im jenem Bereich, in dem jetzt die ersten Abbrucharbeiten vorgenommen worden sind. Entstehen wird hier eine viergruppige Kindertagesstätte für maximal 80 Kinder – zweigeschossig mit Aufzug.

Info Über 6870 Wohnungen im Solinger Stadtgebiet Gründung Der Spar- und Bauverein wurde 1897 gegründet und ist heute die größte Wohnungsbaugenossenschaft des Rheinlandes. Wohnungen Mit 6871 Wohnungen ist der Spar- und Bauverein Solingen der größte Wohnungsanbieter in der Klingenstadt. Mehr als 14.100 Mitglieder besitzen als Miteigentümer Anteile an der Genossenschaft. Investitionen in den vergangenen zehn Jahren hat die Genossenschaft etwa 203 Millionen Euro in die Modernisierung und Instandhaltung des Wohnungsbestandes und in Neubauten investiert.

Betreiber der „Kita Böckerhof“ wird die Arbeiterwohlfahrt sein, entstehen werden auch zehn oberirdische Stellplätze. Der SBV investiert in dieses Projekt rund 2,3 Millionen Euro. „Läuft alles nach Plan und spielt das Wetter mit, rechnen wir mit der Fertigstellung der Kita Ende dieses beziehungsweise Anfang nächsten Jahres“, sagt der SBV-Vorstandsvorsitzende.

Die Kita Böckerhof stellt den zweiten Abschnitt eines Bauprojektes im Böckerhof dar, das einen Gesamtumfang von rund 15 Millionen Euro hat. Der erste Bauabschnitt wurde erst vor wenigen Wochen beendet. 33 seniorengerechte und barrierefreie Wohnungen entstanden – davon neun öffentlich gefördert – in einer Größenordnung von 53 bis 76 Quadratmetern. Zudem ist eine Tiefgarage mit 38 Stellplätzen sowie Aufladestationen für Elektrofahrzeuge entstanden in dem L-förmigen Neubau am Argonner Weg/Wittekindstraße. Die Genossenschaft investierte hier rund 5,4 Millionen Euro.

Zu diesem Projekt zählt auch ein Nachbarschaftstreff. Der konnte seit dem Bezug der Wohnungen ab Dezember vergangenen Jahres aber noch nicht in Betrieb gehen. Darum kümmern will sich „Wohnen in Gemeinschaft“ und Veranstaltungen organisieren, sobald das wegen der Corona-Pandemie wieder möglich ist. „Wir hatten rund 200 Bewerbungen für die 33 Wohnungen. Die waren schnell vermietet“, sagt Ulrich Bimberg.

Eine Verbindung zur neuen Kindertagesstätte ist gegeben. Denn die Kita wird die Energieversorgung über die Heizzentrale des ersten Bauabschnittes nutzen. Ein dritter Bauabschnitt ist überdies durchgeplant. Denn zwischen der Kita und dem Neubau Wittekindstraße/Argonner Weg werden in drei Häusern weitere 27 Wohneinheiten realisiert, überdies 39 oberirdische Stellplätze in Carportanlagen. Der SBV investiert hier 6,7 Millionen Euro. „Mit dem dritten Bauabschnitt beginnen wir im Sommer“, kündigt der SBV-Vorstandsvorsitzende an und hebt hervor, dass die drei Bauabschnitte komplett vom Team Neubauplanung des SBV erarbeitet worden sind. „In der Vergangenheit haben wir auf Fremdplanungen zurückgegriffen. Doch im Rahmen unserer jährlichen Strategieklausuren betrachten wir auch unsere künftigen Bauprojekte und haben deshalb unsere Planungsabteilung verstärkt“, erklärt Ulrich Bimberg.

Frei finanziert sind beim dritten Bauabschnitt 18 Wohneinheiten mit je sechs Zwei-, Drei und Vierraum-Wohnungen in der Größenordnung von 62, 72 beziehungsweise 97 Quadratmetern. Neun Wohnungen sind öffentlich gefördert. „Wir fühlen uns verpflichtet, neben frei finanzierten auch öffentlich geförderte Wohnungen zu bauen. Wir wollen für alle Bevölkerungsgruppen und Einkommensklassen Wohnungen anbieten“, sagt der SBV-Vorstandsvorsitzende. Bimberg rechnet bei günstigem Verlauf mit einer Bauzeit von einem Jahr am Argonner Weg.