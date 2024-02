Solinger Inklusionsunternehmen stellt Betrieb ein Mitgerissen im Strudel der Kplus-Insolvenz

Arbeitnehmer können längstens ein Jahr einer Transfergesellschaft angehören. Finden sie in dieser Zeit keine neue Anstellung, geht es für sie in die Arbeitslosigkeit mit den entsprechenden Sozialleistungen. Da Genesis noch bis März dieses Jahres bestehen soll, gibt es für die Betroffenen damit bis längstens März 2025 die Möglichkeit, sich in einer Art „geschütztem Raum“ nach einer neuen Arbeit umzusehen. Für Menschen mit Handicap, die für die Krise keinerlei Verantwortung tragen, in die sie aber nun mit Existenzsorgen und -nöten hineingezogen werden, ist das nur recht und billig.