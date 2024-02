Solinger Inklusionsunternehmen vor dem Aus Solinger Genesis-Mitarbeiter kämpfen um ihre Jobs

Die Beschäftigten des Inklusionsunternehmens Genesis, das zum 31. März geschlossen werden soll, wollen den drohenden Verlust ihrer Arbeitsplätze nicht kampflos hinnehmen. Denn nachdem der Generalbevollmächtigte im Insolvenzverfahren der Genesis Mitte Februar mitgeteilt hat, dass eine Rettung der im Rahmen der Kplus-Insolvenz ebenfalls in Schieflage geratenen Tochterfirma gescheitert ist, gehen die 130 Mitarbeiter in der Großküche an der Alsenstraße sowie beim Garten- und Landschaftsbau nun ihrerseits in die Offensive.