Zusammenstoß in Solingen Geldstrafe für Unfall mit Linienbus

Unfallursache: Sekundenschlaf. So hatte es der Pkw-Fahrer, ein 62-jähriger Mettmanner, gleich nach der Kollision eingeräumt. „Ich war froh, dass ich das überlebt habe“, schilderte der wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs angeklagte Mann nun vor Gericht die dramatische Situation an der Unfallstelle. Die Insassen des Busses seien ihm sofort zu Hilfe geeilt. Vom Busfahrer und auch vom Fahrer eines hinter dem Bus fahrenden Pkw hörte der Angeklagte dann auch, was sich zugetragen hatte: Mit überhöhter Geschwindigkeit war er mit seinem Kleinwagen in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort ohne abzubremsen mit dem Linienbus kollidiert.