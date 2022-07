Solingerin muss zahlen : Geldstrafe für Subventionsbetrug mit Corona-Hilfen

Solingen / Wuppertal Eine Solingerin, die von mehreren Wohnungen Mieteinnahmen hat, beantragte Corona-Hilfe wegen angeblicher Armutssorgen. Das hat nun rechtliche Folgen.

Es sollte schnell gehen mit der Corona-Soforthilfe. Und es sollte unbürokratisch sein. Beantragen konnte man die 9000 Euro mit ein paar Klicks im Internet. Die Bürger waren zu Beginn der Pandemie verunsichert, der Staat wollte helfen. Vor allem denen, die um ihre Einkünfte aus selbständiger Arbeit fürchten mussten. Beantragt wurde dann auch – auf Teufel komm raus. Und offenbar auch von vielen, die nichts hätten beantragen dürfen. Deren Verfahren laufen nun an den Amtsgerichten und auch am Wuppertaler Landgericht, dort hat man eine klare Haltung: Wer sich nicht ausreichend informiert und bei der Antragstellung ahnungslosen Leuten vertraut, darf nicht mit der Milde des Staates rechnen.

Das galt nun auch für eine 34-jährige Solingerin, die von den Mieteinnahmen eines Mehrfamilienhauses in Essen und mehrerer Wohnungen in Velbert lebt. Damals gerade Mutter geworden und einer Schwangerschaftsdepression entkommen, will sie sich vor drohender Armut gefürchtet haben. Ihre große Sorge sei gewesen, dass die Mieter nicht mehr hätten zahlen wollen oder können. Üblicherweise bei einer Behörde in Lohn und Brot, sei sie zur Zeit des Lockdowns mit den beiden Kindern in Elternzeit gewesen, als ihr Lebensgefährte sie auf die Coronahilfen aufmerksam gemacht habe. Man wähnte sich als Vermieter selbständig und ein paar Klicks später war der Zuschuss beantragt.