Chemikalie soll ausgetreten sein : Gefahrguteinsatz für Feuerwehr Solingen

Solingen Großalarm am Gründer- und Technologiezentrum am Rande der Solinger Innenstadt. Ersten Meldungen zufolge soll eine bislang noch unbekannte Chemikalie entwichen sein.

Der erste Alarm erreichte die Leitstelle der Feuerwehr am Mittag um kurz nach 12 Uhr – doch zum Glück hatten es die ausrückenden Einsatzkräfte von der Feuerwache 1 an der Katternberger Straße nicht weit zum Ort des vermuteten Geschehens. Denn nachdem am Dienstag die Meldung eingegangen war, wonach in einem Gebäude des Gründer- und Technologiezentrums an der Grünewalder Straße in Höhscheid, in dem ein Chemielabor untergebracht ist, Gasgeruch aufgetreten sei, befand sich die Feuerwehr zunächst im Großeinsatz.