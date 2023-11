Müll, Straßenreinigung, Winterdienst und Wasser Gebühren in Solingen sollen um über sieben Prozent steigen

„In den vergangenen zehn Jahren stiegen die Gebühren um durchschnittlich 2,07 Prozent im Jahr“, betonte Betriebsleiter Weeke am Freitag. Aus Sicht der TBS ärgerlich ist die neue CO 2 -Abgabe auf Müllverbrennung, die nur in Deutschland anfällt und die auf die Gebühren aufgeschlagen wird. Der Großbrand im Müllheizkraftwerk vor einer Woche dürfte sich in der TBS-Bilanz hingegen nicht niederschlagen. Zwar wird der größere der zwei Kessel ein Jahr ausfallen, sodass nur noch Müll aus Solingen verbrannt werden kann. Doch die TBS sind gut versichert. Darum ist es „sehr unwahrscheinlich“ (Weeke), dass nachgesteuert wird.