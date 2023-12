Restaurants und Kneipen in Solingen Gastronomie in Nöten – Zeit zum Nachdenken

Was soll man tun ? Das Tier soll nicht umsonst gestorben sein – also heißt es, zumindest das Fleisch aufzuessen. So wurde man erzogen. Außerdem will man auch Foodsaver sein. Und in der heimischen Gefriertruhe liegen schon viele Reste zu großer Restaurantportionen. Also zurückgehen lassen ? Das erlaubt die oben benannte Regel nicht. Anderen am Tisch vererben? Die hatten mit den eigenen Portionen genug zu tun.