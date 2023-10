Feuerwehr rückt in Solingen aus Gasgeruch alarmiert Anwohner

Die Feuerwehr rückte am Mittwochabend gegen 21 Uhr zur Nietzschestraße aus. Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Nietzschestraße gegenüber des Humboldt-Gymnasiums hatten Gasgeruch bemerkt. Tatsächlich wurde eine erhöhte Konzentration in der Luft gemessen.