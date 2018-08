Solingen: Gas-Geruch auf der Herzogstraße - Feuerwehr sucht Gasleck

Solingen Mehrere Anwohner haben am Donnerstagabend einen beißenden Gasgeruch gemeldet. Die Feuerwehr sucht daher seit Stunden nach dem Leck. Bisher ohne Erfolg.

Ein unauffindbares Gasleck hält die Feuerwehr Solingen seit Donnerstagabend in Atem. Anwohner der Herzogstraße hätten einen beißenden Gasgeruch wahrgenommen und die Stadtwerke am Abend alarmiert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen. Das Gasleck befinde sich offenbar im Freien, sei aber trotz Messungen und aufgerissener Straße bisher nicht zu finden gewesen. Die Feuerwehr Solingen befindet sich in Alarmbereitschaft.