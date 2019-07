Chemikalien-Verordnung : Galvano-Firmen hadern mit EU-Politik

Solingen Kleine und mittlere Betriebe der Galvano- und Oberflächentechnik beklagen sich über hohe Kosten und einen hohen bürokratischen Aufwand im Zusammenhang mit der Registrierung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.

Röhrig beschichtet beispielsweise täglich 50.000 bis 60.000 Teile mit Metallen. Beschäftigt werden 40 Mitarbeiter. Moosbach & Kanne (19 Beschäftigte) verarbeitet in 19 verschiedenen Elektrolyten, unter anderem Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin ein. „Wir verchromen nicht wie beispielsweise die Firma Röhrig“, sagt Dr. Elke Moosbach.

Allein für den Antrag auf Zulassung einer Chemikalie müssen die Unternehmen pro Anwendungsfall etwa 53.000 Euro an die Europäische Chemikalienagentur zahlen. Hinzu kommen für die Betriebe auch Beraterkosten bis zu 170.000 Euro.

Gleichwohl ziehen die beiden Lohndienstleister, die Oberflächen für die verschiedensten Branchen behandeln, an einem Strang – gemeinsam mit anderen Firmen und dem in Hilden ansässigen Zentralverband Oberflächentechnik (ZVO). Ihr Problem ist die europäische Chemikalienregulierung REACh. Das steht für die Registrierung, Evaluierung und Authorisierung von Chemikalien. REACh, erklären Christian und Martin Röhrig sowie Dr. Elke Moosbach, „benachteiligt kleine und mittlere Betriebe gegenüber den großen Unternehmen und es verursacht erhebliche Kosten“.

Die sieht auch der FDP-Politiker Dr. Michael Terwiesche. Der Anwalt und Dozent am Europäischen Bildungszentrum für Immobilienwirtschaft hörte sich am Mittwoch die Sorgen der Galvanobetriebe im Umgang mit REACh an. Terwiesche, der im Mai ohne Erfolg für das Europaparlament kandidiert hatte, war als einziger Politiker der Einladung aus Solingen gefolgt. „Gegen die Ungleichbehandlung muss etwas getan werden. Und es ist nicht akzeptabel, dass man zwei Jahre auf einen Bescheid warten muss“, sagt der FDP-Politiker.