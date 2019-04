Zugunsten krebskranker Kinder und Jugendliche : Spenden sammeln beim Gala-Abend

Solingen „Sport for charity“ – zugunsten krebskranker Kinder und Jugendlicher sammelt die „BartLena Stiftung“ Geld.

Das im Coworkit-Bereich des Gründer- und Technologiezentrums in Höhscheid ansässige Startup „Sport for charity“ – eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) – wird nun über die am 28. Mai vergangenen Jahres gegründete „BartLena-Stiftung“ genau ein Jahr nach der Gründung der Stiftung am 28. Mai einen Gala-Abend im Restaurant Wipperaue initiieren. Auch bei diesem Event ist es das Ziel, Spenden für krebskranke Kinder beziehungsweise Jugendliche zu sammeln. Denn vom Ticketpreis in Höhe von 199 Euro plus Steuern und Gebühren sollen 50 Euro in die Stiftung fließen. „Damit wollen wir ein erstes Stammkapital für die Stiftung anlegen“, sagt Laura Voß. Mit im Boot ist auch die Wuppertaler Gert-und-Susanna-Mayer-Stiftung. Die setzt sich für die Erforschung von an Krebs erkrankten Personen im Kindes- und Jugendalter ein, die Verbesserung kinderonkologischer Versorgung und die Unterstützung von Krebspatienten und ihren Angehörigen.