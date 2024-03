Gärtner machen Beete frühlingsfit Frühlingsboten in Solingen

Solingen · Am Wochenende soll das Wetter auch in Solingen freundlich werden – Anlass genug, die Nase in die Sonne zu strecken und sich auf den Frühling zu freuen.

08.03.2024 , 14:46 Uhr

Die ersten Stiefmütterchen blühen im Botanischen Garten – ebenso Forsythien oder Magnolien. Foto: Alexandra Rüttgen

Im Botanischen Garten sind die städtischen Gärtner derzeit dabei, die Beete fit für den Frühling zu machen. Noch sind dort keine Primeln oder Tulpen zu sehen, doch widerstandsfähige und der Kälte trotzende Pflanzen wie Stiefmütterchen, Krokusse oder Narzissen blühen dort bereits vereinzelt. Haben auch Sie schon Frühlingsboten in der Natur entdeckt ? Dann mailen Sie uns Fotos davon, wenn Sie mit einer Veröffentlichung einverstanden sind, an redaktion@solinger-morgenpost.de.

(arue)