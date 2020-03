Frühlingserwachen : Viele Gäste trotz abgespecktem Angebot

Das Frühlingserwachen in Ohligs mit verkaufsoffenem Sonntag zog viele Besucher an. Der Kunstmarkt wurde wegen des Wetters allerdings abgesagt. Foto: Peter Meuter (pm)

Ohligs Kunstmarkt wegen einer Sturmwarnung abgesagt, dennoch viele Besucher in der Ohligser Fußgängerzone.

Wer bei kühlem Wind ins Frösteln kommt, tut oft gut daran, sich zu bewegen. Und genau das lebten die Mitglieder des Ohligser Turnvereins (OTV) den Besuchern an ihrem Stand in der Düsseldorfer Straße vor: Sie trommelten beherzt auf Pezzi-Bälle, animierten Kinder zum Tennisspielen sowie zu Aerobic- und Gymnastikübungen. Auch die Faustballabteilung zeigte ihre Künste. Regelmäßig blieben Passanten vor dem Pavillon des Vereins stehen, zückten ihre Handys - oder machten einfach selbst mit. „Hier können wir unsere Vielfalt zeigen – und finden ein großes Publikum“, freute sich Günter Schlemper vom Freizeit- und Gesundheitssport über die Resonanz.

Und die konnte sich gestern zum „Frühlingserwachen“ der Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG) in der gesamten Fußgängerzone sehen lassen: Über die Düsseldorfer Straße und die Nebenstraßen flanierten ab Mittag tausende Besucher. Die trafen auf Freunde und Bekannte, gönnten sich warme Pommes Frites oder Crepes, ließen ihre Kinder mit dem Karussell fahren oder stöberten auf den vollgepackten Tischen des Büchermarktes nach Literatur für Kopf und Herz – wie zum Beispiel Hans-Peter Halwas: „Ich suche nach Liebesromanen für meine Mutter und Fantasy-Romanen für mich“, erzählte der Ohligser, während er „Elfenlied“ von Bernhard Hennen in den Händen hielt. „Etwas traurig“ sei er hingegen über die Absage des Kunstmarktes.

Bis Ende März läuft die von Timm Kronenberg (City Art Project) organisierte Ausstellung von Kunstwerken: In 28 Ohligser Geschäften zeigen 31 Künstler ihre Werke. Neu dabei sind unter den Ladenlokalen der Andere Laden, Haus & Grund, „Spiel Plus“, der Juwelier „Fine ART“ und „LaLeLi“.

Und damit war er nicht allein. Eigentlich hätten 22 Künstler in 17 Pavillons an der Grünstraße ihre Bilder, Schmuckstücke und Skulpturen präsentieren, mit den Besuchern ins Gespräch kommen und eventuell auch einige Verkäufe abwickeln sollen. Doch eine Sturmwarnung machte den Plänen von Organisator Timm Kronenberg einen Strich durch die Rechnung. „Kunstwerke in Zelten auszustellen, wäre angesichts der vorhergesagten Windböen zu riskant gewesen“, betonte die OWG-Vorsitzende Brigitte Kiekenap.