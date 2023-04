Garten- und Parkanlage in Solingen Frühlingsboten im Botanischen Garten

Insbesondere an den Ostertagen ist der Botanische Garten ein beliebtes Ausflugsziel – vor allem, wenn sich am Sonntag 130 Kinder auf Ostereiersuche begeben. Der Kiosk Garten öffnet erstmals in diesem Jahr an Ostersonntag und -montag von 14 bis 18 Uhr – und dann jeden Sonn- und Feiertag bis Ende Oktober. Statt selbst gebackenem Kuchen soll Kuchen zugekauft werden, auch Eis und Getränke gibt es.