Neue Catering-Idee in Solingen Im Theater gibt’s bald Kottenbutter auf Bestellung

Mit einer neuen Idee tritt die Stadtverwaltung in der Sitzung des Kulturausschusses am Donnerstag (24. August) an Politik und Kulturschaffende heran: Sie will das gastronomische Angebot für die Gäste im Theater und Konzerthaus verbessern, gleichzeitig aber auch den Nachhaltigkeitsgedanken stärken. Dies alles vor dem Hintergrund des Personalmangels, der sich auch bei den Servicekräften der Kultureinrichtungen bemerkbar macht: Fachkräfte sind rar, und nach einer Lohnsteigerung für Cateringkräfte sind für das gleiche Geld nur noch spürbar weniger Arbeitsstunden bezahlbar. Zugleich, so heißt es aus dem Kulturmanagement, bewirke die Inflation, dass „bei gestiegenen Preisen das Verhalten der Gäste zurückhaltender geworden ist“ – es wird nicht mehr so viel gegessen. Um vor diesem Hintergrund besser planen zu können und Speisen nicht mehr wegwerfen zu müssen, will das Kulturmanagement künftig ein Catering auf Vorbestellung anbieten.