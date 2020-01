Interview : „Es gibt zu viel Egoismus in der Welt“

Info

Zur Person Hans-Reiner Häußler (73) ist gelernter Diplom-Kaufmann. Der Solinger arbeitete bis zu seinem Ausscheiden aus dem Berufsleben im Jahr 2009 als Geschäftsführer eines Wirtschaftsverbands. Seit 2012 engagiert er sich bei der Solinger Freiwilligen Agentur. Zwei Jahre später übernahm er den Vorsitz.

Verein Die Freiwilligen Agentur wurde im November 2004 von Karl Willi Bick gegründet, der heute Ehrenvorsitzender ist. Der gemeinnützige Verein hat gut 50 Mitglieder, darunter drei Unternehmen. Aktiv beteiligen sich zurzeit ein Dutzend Männer und Frauen. Der Jahresbeitrag liegt bei 20 Euro für Privatpersonen und 100 Euro für Firmen. Der Solinger Verein ist Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-Agenturen, wie rund 130 weitere Gruppen in NRW.

Januar-Termine Die nächste Beratung findet heute im Kaffeehaus am Gräfrather Marktplatz von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr statt. Es folgen Termine in der Stadtbibliothek (18., 11 bis 13 Uhr) und bei Hitzegrad in Ohligs (23., 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr).

www.solinger-

freiwilligen-agentur.de