Vorwurf der Vergewaltigung : Freispruch im Dienstreise-Prozess

Solingen / Wuppertal Der Angeklagte wurde vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen.

Sogar der Staatsanwalt hatte dem vermeintlichen Opfer zuvor attestiert, sich in unglaubwürdige und widersprüchliche Schilderungen der angeblichen Tat verstrickt zu haben. Bei den Eltern, in der Firma und bei diversen Ärzten und Psychologen: Je häufiger der 28-Jährige die Geschichte in der Vergangenheit erzählt hatte, desto näher rückte sie an die angebliche Vergewaltigung heran.