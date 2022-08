Schwimmspaß in Solingen : Freibäder sind noch bis Anfang September geöffnet

Bis Sonntag ist das Heidebad noch geöffnet. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu – und somit auch die Saison der Solinger Freibäder. Nach den heißen Tagen in den letzten Wochen, bei denen viele Menschen eine Abkühlung in den Becken der Freibäder gesucht haben, bricht nun bereits die letzte Woche an.

Das Freibad Heide öffnet für seine Besucher in dieser Woche zum letzten Mal in diesem Jahr. Von Mittwoch, 31. August, bis Sonntag, 4. September, kann das Freibad noch besucht werden – unter der Woche von 12 bis 19 Uhr, am Wochenende von 10.30 bis 19 Uhr. Danach sind die Becken, die nur durch die Sonne erwärmt werden, für alle menschlichen Besucher geschlossen. Ab Mittwoch, 7. September, beginne dann das alljährliche Hundeschwimmen, sagt Kirsten Olsen-Buchkrämer, Geschäftsführerin der Solinger Bädergesellschaft. Dabei werden die Becken für die Vierbeiner und ihre Besitzer geöffnet, die genauen Zeiten werden noch bekannt gegeben.

Die Eintrittspreise im Heidebad liegen für Erwachsene bei vier Euro, für Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren bei zwei Euro. Der Eintritt für alle Kinder bis fünf Jahre ist frei.

Ein wenig länger kann das Feibad Ittertal noch besucht werden. Dort ist voraussichtlich noch bis Sonntag, 11. September, täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Je nach Wetter könne sich das Datum jedoch noch verschieben, sagt Thomas Czeckay, Betriebsleiter des Freibads Ittertal. Anders als im Heidebad gibt es hier eine mit Strom betriebende Heizanlage, die je nach Bedarf eingeschaltet werden kann.

Im Freibad Ittertal liegen die Eintrittspreise bei fünf Euro für Erwachsene und für Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren bei vier Euro. Für Kinder von drei bis fünf Jahren kostet der Eintritt 1,50 Euro, Kleinkinder haben freien Eintritt.

