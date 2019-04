Freibad Ittertal : Schwimmmeister dringend gesucht

Solingen Im Freibad Ittertal soll am 17. Mai die Sommersaison eröffnet werden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Hier laufen die Vorbereitungsarbeiten bereits auf Hochtouren. Denn am Freitag, 17. Mai, ab 10 Uhr, soll die Sommersaison 2019 in Angriff genommen werden. Größere Probleme sieht der Vorsitzende des Fördervereins Ittertal, Hartmut Lemmer, zumindest im Technikbereich nicht. „Die Technik ist noch in Ordnung, aber um dauerhaft zu existieren, muss man investieren“, sagt Lemmer. Und die Wunschliste für Investitionen im Ittertal sei lang. Ein Zuschuss von der Stadt für den Betrieb des Freibades ist allerdings nicht in Sicht.