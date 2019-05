Ittertal : Im Freibad Ittertal greift „Plan B“

Wald Der Förderverein hat ohne Erfolg einen Schwimmmeister gesucht. Konsequenz: Dienstags bleibt das Bad zu.

Seit August vergangenen Jahres hat der Förderverein Ittertal bundesweit einen weiteren Schwimmmeister gesucht – Bewerbungen beziehungsweise Angebote gab es indes nicht. „Das belastet uns sehr“, sagt Hartmut Lemmer. Der Vorsitzende des Fördervereins muss deshalb kurz vir dem Start in die Freibadsaison am 17. Mai auf den schon Mitte April in unserer Zeitung hingewiesenen „Plan B“ zurückgreifen: „Wir müssen die Arbeitsschutzregeln einhalten. Von daher bleibt in der neuen Saison jeweils dienstags das Freibad geschlossen, auch wenn schönes Wetter ist “, kündigt Lemmer an.