Einsatz in Solingen Frau in Innenstadt von Pkw erfasst

Während die Frau in einem Rettungswagen versorgt wurde, sperrte die Polizei den Verkehr auf der Kölner Straße in beide Richtungen. Das betraf auch den Busverkehr, der dadurch zeitweise zum Erliegen kam. Die Linienbusse stauten sich am Graf-Wilhelm-Platz. Seit 11 Uhr ist die Sperrung wieder aufgehoben, der Verkehr kann wieder fließen.