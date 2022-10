Solinger von Gericht : Frau getötet und verbrannt – Tatmotiv Eifersucht?

Die Urteilsverkündung wird für November erwartet. Foto: dpa/Volker Hartmann

Solingen War es die Angst, die Mutter seines Sohnes könne im „Drogensumpf“ versinken? Oder war es doch Eifersucht, die ihn umgetrieben hat, als er die Frau am Abend des 6. September am Verlassen der gemeinsamen Wohnung hindern wollte?

Der Angeklagte hatte die Situation so beschrieben: Seine Ex-Partnerin habe abends noch mal weg gewollt und angedroht, den Sohn mitzunehmen. Davon habe er sie abhalten wollen, beim Gerangel an der Schlafzimmertür habe sein Würgegriff zu ihrem Tod geführt. Es folgte die Fahrt in den Schwarzwald mit Kind im Kindersitz und Leiche im Kofferraum. Dort angekommen, hat er die in der Folie eines Planschbeckens verschnürte Frau verbrannt. Den Gedanken, sich der Polizei zu stellen, habe er verworfen. Vor allem auch, weil er den Jungen nicht habe allein lassen wollen.

Nun war es der aus Hamburg angereiste Cousin des Opfers, der die Geschehnisse in ein anderes Licht rückte. Der Angeklagte habe ihm per WhatsApp von der Trennung berichtet, nur wenige Tage vor der Tat. Da soll dessen Lebensgefährtin längst die Reißleine in einer Beziehung gezogen haben, in der sie nicht mehr glücklich gewesen sei. Schon zuvor habe sie ihm gegenüber darüber geklagt, dass der 33-Jährige sich nicht um das Kind gekümmert habe und zu Hause alles an ihr hängengeblieben sei. Der vom Angeklagten geschilderte „Drogensumpf“, in den seine Cousine geraten sein soll? Er sei eigens zum Kindergeburtstag des Sohnes nach Solingen gekommen, um einen Eindruck zu bekommen. Und nein, von der vom Angeklagten geschilderten Drogensucht des späteren Opfers könne er nicht berichten. Im Gegenteil, seine Cousine habe ganz normal gewirkt – aber eben auch entschlossen, die Beziehung endgültig zu beenden. Es sei vielmehr der Angeklagte selbst gewesen, der damit nicht habe leben können. Auf dem Weg zu einer Pizzeria habe der ihm gesagt, dass er sich nicht vorstellen könne und wolle, dass die Mutter seines Sohnes „einen Anderen habe“.