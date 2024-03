37-Jährige und zwei Kinder aus Solingen schwer verletzt Elfjährige Tochter schreit auf – Mutter fährt gegen Baum

Wie die Polizei berichtet, fuhr die 37-jährige Solingerin mit ihrem Opel Zafira auf der Ehrenhainstraße in Richtung Solingen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge muss plötzlich ihre elfjährige Tochter aufgeschrien haben. Daraufhin erschrak die Mutter. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrzeugfront gegen einen Baum. In der Folge rollte der Opel nach hinten und kam mit dem Heck in der Mauer eines Wohnhauses zum Stehen.