Aktion Plagiarius Markenpiraten kupfern Item-Produkte ab

Solingen / Frankfurt · Die Aktion „Plagiarius“ hat am Freitag in Frankfurt zum 47. Mal ihre gleichnamigen Negativpreise an Hersteller und Händler besonders dreister Plagiate und Fälschungen vergeben.

03.02.2023, 14:59 Uhr

Produkte der Baureihe D30 LPS (Auszug) von Item Industrietechnik Solingen wurden abgekupfert. Foto: Aktion Plagiarius e.V.