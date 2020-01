Neues Fotostudio in Solingen : Fotos in heimeliger Atmosphäre

Zurück in der Klingenstadt: Katharina Kreische. Foto: peter Meuter. Foto: Peter Meuter

Solingen Katharina Kreische ist mit ihrem Fotostudio „Kutopiart“ zurück nach Solingen gezogen.

Im Kamin neben dem Ledersessel lodert das Feuer. Im gegenüberliegenden Winkel des Raumes, hinter rustikalen Holzbalken, steht eine gemütliche, breite Couch – und vorbei an der Küchenzeile geht es hinaus auf die Terrasse, auf der Rattan-Stühle zum entspannten Sitzen einladen: Wie in einer Privatwohnung fühlt sich der Gast im Erdgeschoss des stuckverzierten Hauses an der Ecke Schöntal/Burgstraße. „Eigentlich haben wir sie uns auch ursprünglich privat angeschaut“, erzählt Katharina Kreische. „Wir haben sie im Internet gesehen und nicht lange gefackelt.“

Doch dann fiel die Entscheidung, den geplanten neuen Arbeitsplatz in den heimeligen Räumen einzurichten. Denn alles, was hier zu sehen ist – von eleganten Sitzmöbeln über das benutzt wirkende Bett bis zur Badewanne – dient als Fotokulisse. An diesem Ort lassen sich die Firmen- und Privatkunden – von der schwangeren Frau über das Hochzeitspaar bis zu Geschäftsleuten – in den unterschiedlichsten Posen und Situationen ablichten.

Info Neuer Standort an der Straße Schöntal 1 Umzug Zum Jahresbeginn zog das Studio in die Räume an der Straße Schöntal 1, um. Fotoshootings finden auf Terminvereinbarung (Telefon 38 39 56 90) statt. Zudem lässt sich das Studio auch vermieten. www.kutopiart.com

Das kann natürlich auch ganz seriös auf dem weiß gehaltenen Gang im hellen Licht der quadratischen Leuchten sein. „In unserem Beruf macht es die Abwechslung“, sagt Kreische, zu deren Portfolio Produktfotografien genauso zählen wie Porträts. „Alles, was ideenreich ist und wo Farbpigmente fliegen, reizt mich“, sagt die 37-Jährige, die einst unter anderem Foto-Design in Bochum studierte.

Abwechslung brachte ihr Beruf auch in räumlicher Hinsicht mit sich: 2011 eröffnete Kreische, die gebürtig aus dem Groß-Raum Berlin stammt, ihr erstes Fotostudio in Solingen an der Kelderstraße. Von dort zog sie nach Düsseldorf, um, wie sie sagt, „eine andere Luft zu schnuppern und einen anderen Style zu verfolgen.“ Nun, nach sechs Jahren in der Landeshauptstadt, ist sie mit ihrem aktuell fünf-köpfigen Team wieder zurück – offensichtlich sehr zur Freude ihrer Solinger Kunden: „Als ich das zum ersten Mal auf Instagram gepostet habe, gab es sehr viele positive Rückmeldungen.“ Zumal sie ohnehin auch zuletzt weiterhin viele Solinger betreute: „Mit dem Fahrrad brauche ich jetzt nur noch elf Minuten zu einem Produktkunden.“