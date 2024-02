Folge der Kplus-Insolvenz für Solinger Inklusionsunternehmen Genesis-Sanierung ist gescheitert

Mit der Schließung der St. Lukas Klinik in Ohligs und des Krankenhauses in Haan sowie der Übernahme des St. Josefs Krankenhauses in Hilden durch die Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH (GFO) sind zum Jahresende große Kunden weggebrochen. Durch externe Kunden sollte die Situation stabilisiert werden. Nachdem der wirtschaftliche Betrieb der Klinikstandorte der Kplus Gruppe nicht weiter möglich war, habe man mehrfach auf die möglichen Folgen für das Inklusionsunternehmen hingewiesen, erklärt Friedemann Schade. Nun seien alle Mittel nach unternehmerischem Ermessen ausgeschöpft, sagte Schade weiter.