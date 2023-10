Mobilität in Solingen Kunden irritiert über leeren Fördertopf für E-Autos

„Bitte keine Anträge mehr stellen – die Fördermittel sind ausgeschöpft“, ist auf der Homepage der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zu lesen. Kaum aufgelegt, so ist das Förderprogramm zum Kauf von Elektroautos auch schon wieder gestoppt: Es sei „bereits so stark in Anspruch genommen worden, dass die Fördermittel ausgeschöpft sind. Bitte stellen Sie keinen Antrag mehr“, teilt die Kreditanstalt mit.