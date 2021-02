DigitalPakt für Solingen : Fördermittel in Millionenhöhe für Schulen

Solingen Konsequent und zügig ruft die Stadt Solingen Fördermittel aus dem DigitalPakt ab. Und Schuldezernentin Dagmar Becker (Grüne) freut sich jetzt über einen erneuten Zuwendungsbescheid zur Digitalisierung der Solinger Schulen:

Nachdem alle 40 Solinger Schulen an ihren insgesamt 56 Standorten bereits ans Breitbandnetz angebunden und verkabelt worden sind, können sie nun mit Endgeräten und Präsentationstechnik ausgestattet, teilte die städtische Pressestelle am Dienstag mit.

Die Endgeräte für Lehrkräfte konnten anschließend bestellt werden, nachdem das Land 885.000 Euro dafür bereitgestellt hat. Dank eines intensiv erarbeiteten Antrags mit überzeugender Planung erhält Solingen nun weitere Fördermittel in Millionenhöhe. Mit den Mitteln aus dem DigitalPakt investiert die Stadt in die IT-Infrastruktur aller Grund- und weiterführenden Schulen.

Investitionen in Bildung liegen Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) seit Jahren am Herzen. Entsprechend groß ist auch bei ihm die Freude über den weiteren Zuwendungsbescheid der Düsseldorfer Bezirksregierung. „Die Investition in Bildung hat für uns in Solingen höchste Priorität“, betont der Verwaltungschef einmal mehr.